DRAMMA PER CRISTIANO RONALDO E GEORGINA, MORTO IL FIGLIO DURANTE IL PARTO

Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. L'ex Juve ha infatti annunciato sui social la morte di uno dei due gemelli - il maschietto - che lui e la compagna stavano aspettando.

Ecco il suo straziante messaggio: "È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è scomparso. È il dolore più grande che un genitore possa provare.

Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità. Vogliamo ringraziare tutti i dottori e gli infermieri per la loro attenzione e il loro supporto. Siamo devastati per questa perdita e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Figlio nostro, sei il nostro angelo. T

i ameremo sempre".