DRAMMA PER CRISTIANO RONALDO E GEORGINA, MORTO IL FIGLIO DURANTE IL PARTO
DRAMMA PER CRISTIANO RONALDO E GEORGINA, MORTO IL FIGLIO DURANTE IL PARTO
Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. L'ex Juve ha infatti annunciato sui social la morte di uno dei due gemelli - il maschietto - che lui e la compagna stavano aspettando.
Ecco il suo straziante messaggio: "È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è scomparso. È il dolore più grande che un genitore possa provare.
Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità. Vogliamo ringraziare tutti i dottori e gli infermieri per la loro attenzione e il loro supporto. Siamo devastati per questa perdita e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Figlio nostro, sei il nostro angelo. T
i ameremo sempre".
Visualizza questo post su Instagram
?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)