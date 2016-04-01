Dramma Qè: scattati i licenziamenti collettivi

Una vicenda pesantissima: persi decine e decine di posti di lavoro. Un epilogo grottesco che coinvolge tante, troppe, famiglie paternesi

95047.it Una situazione inverosimile che spedisce nel dramma centinaia di famiglie. Il call center Qè è, praticamente, in fase di smantellamento. La situazione è precipitata negli ultimi giorni e dopo la cassa integrazione, è arrivata oggi la doccia fredda: sono scattati i licenziamenti collettivi.

Per la commessa Sky, 122 licenziamenti in tronco dei Co Co Pro (i lavoratori a progetto e 20 dipendenti). Questa mattina in Contrada Monafria vi è stata anche una manifestazione di protesta. La commessa è stata persa, gli operatori sfrattati e sono stati appostati persino i sigilli alle porte del call center.

A contrada Tre Fontane, invece, sono già partite le procedure di licenziamento per 90 dipendenti: 70 operatori Inps e 20 dello staff. Si provano a salvare almeno 40 posti di lavoro. Questa mattina, hanno avuto luogo due assemblee sindacali. I call center non saranno certo il lavoro della vita: ma in un periodo così complicato hanno offerto sostegno a decine e decine di famiglie che ora, invece, si sono ritrovate all’improvviso senza più nulla tra le mani. Un momento durissimo in una situazione che è evidentemente irreversibile e senza alcuna soluzione.