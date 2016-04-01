95047

Dramma Qè: scattati i licenziamenti collettivi

Una vicenda pesantissima: persi decine e decine di posti di lavoro. Un epilogo grottesco che coinvolge tante, troppe, famiglie paternesi

A cura di Anthony Distefano
01 aprile 2016 16:37
95047.it Una situazione inverosimile che spedisce nel dramma centinaia di famiglie. Il call center Qè è, praticamente, in fase di smantellamento. La situazione è precipitata negli ultimi giorni e dopo la cassa integrazione, è arrivata oggi la doccia fredda: sono scattati i licenziamenti collettivi.
Per la commessa Sky, 122 licenziamenti in tronco dei Co Co Pro (i lavoratori a progetto e 20 dipendenti). Questa mattina in Contrada Monafria vi è stata anche una manifestazione di protesta. La commessa è stata persa, gli operatori sfrattati e sono stati appostati persino i sigilli alle porte del call center.

A contrada Tre Fontane, invece, sono già partite le procedure di licenziamento per 90 dipendenti: 70 operatori Inps e 20 dello staff. Si provano a salvare almeno 40 posti di lavoro. Questa mattina, hanno avuto luogo due assemblee sindacali.  I call center non saranno certo il lavoro della vita: ma in un periodo così complicato hanno offerto sostegno a decine e decine di famiglie che ora, invece, si sono ritrovate all’improvviso senza più nulla tra le mani.  Un momento durissimo in una situazione che è evidentemente irreversibile e senza alcuna soluzione.

