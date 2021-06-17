DRAMMA SULLA A18: FAMIGLIA DISTRUTTA, MORTI PADRE E FIGLIO. GRAVE BIMBO DI 3 ANNI

È di due morti e quattro feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera sull’A18 Messina-Catania. Intorno alle 22 due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro sull...

È di due morti e quattro feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera sull’A18 Messina-Catania. Intorno alle 22 due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla carreggiata in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos.

A perdere la vita sono stati un ragazzo di 14 anni e il padre di 48 anni (deceduto in ospedale), che si trovava al volante della autovettura. Le vittime sono Santo Previtera, 48 anni e il figlio 14enne Fabio: feriti la moglie e gli altri tre figli, tra cui un bimbo di tre anni che sarebbe stato sbalzato fuori dal finestrino finendo sull’asfalto.

La famiglia vive a Gaggi e stava rientrando dal matrimonio della sorella della madre che si è tenuto a Catania.

Ancora ignota la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione la Volkswagen Polo, sulla quale viaggiava la famiglia sarebbe finita fuori strada mentre procedeva in direzione Messina.

Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda autovettura, una Fiat Punto.

I feriti sono stati condotti all’ospedale “Cannizzaro” di Catania e al “San Vincenzo” di Taormina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Riposto ed Acireale, quattro ambulanze, l'elicottero del 118, la Polizia stradale di Giardini Naxos e il personale autostradale.

L’autostrada é stata chiusa nel tratto interessato per alcune ore. Le indagini sono in corso.

"Era una famiglia umile e dedita al lavoro - ricorda il sindaco Giuseppe Cundari - sono sconvolto insieme a tutta la comunità per la perdita di Santi e del giovane Fabio. Una notizia tristissima, spero solo che le condizioni dei feriti possano migliorare presto".