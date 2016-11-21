Drammatico attacco Hacker a tutti i gruppi facebook d’Italia, annientato «sei di Paternò se…»

Il gruppo di hacker, tristemente famosi per numerose incursioni su Facebook, ha colpito ancora e questa volta ha fatto molto male.Da alcuni giorni Facebook e tutti i più importanti gruppi delle città...

Il gruppo di hacker, tristemente famosi per numerose incursioni su Facebook, ha colpito ancora e questa volta ha fatto molto male.

Da alcuni giorni Facebook e tutti i più importanti gruppi delle città più importanti sono sotto attacco.

Nella giornata di oggi è toccato anche Paternò, dove il gruppo , «sei di Paternò se…» è letteralmente stato strappato ai legittimi amministratori.

Gli hacker quindi sono riusciti a diventare amministratori estromettendo i reali creatori del gruppo.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo anarchico Nameless, non nuovo ad atti del genere.

Sul loro sito compare la seguente dichiarazione, «Noi combattiamo per avere un mondo senza censura! per rendere libera la rete! noi non accettiamo una realtà dove i politici e la censura sono i nostri padroni! siamo stufi di tutto questo! siamo stufi di essere ingannati! ormai viviamo in una realtà dove ci fanno solo CREDERE di essere liberi ma in realtà non lo siamo! Siamo controllati tutti i giorni, tutte le ore, in ogni momento la nostra privacy viene infranta! E noi combatteremo per riprenderci i nostri diritti! Scenderemo in strada e protesteremo anche attraverso la rete! Noi siamo Nameless! Noi non permetteremo la censura»!

Il gruppo è tutt’ora in funzione e se qualcuno chiede l’amicizia viene confermata da un certo Nicolò Guerra che è diventato il nuovo «abusivo» amministratore. Fra un po’ come già successo negli altri gruppi che hanno subito l’attacco degli hacker cominceranno gli insulti verso il popolo trentino. Numerose nel frattempo le denunce che stanno arrivando alle polizie postali di tutt’Italia

Quindi l’avvertimento è di stare attenti perché in questo momento il gruppo «sei di Paternò se…» non è più gestito dai legittimi proprietari.

Il gruppo Nameless, di chiara estrazione anarchica, appena preso possesso del gruppo ha subito cambiato la grafica inserendo quella che vedete sotto. Nella foto sotto i nomi degli hacker che hanno preso il comando del gruppo