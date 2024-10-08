DRAMMATICO INCIDENTE A SCALILLI: NATALE GAGLIANO PERDE LA VITA A 80 ANNI, FUNERALI QUESTO POMERIGGIO

Oggi, 8 ottobre 2024, alle ore 16:30, presso la parrocchia Cristo Re, si terranno i funerali di Natale Gagliano, l'80enne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Sc...

Oggi, 8 ottobre 2024, alle ore 16:30, presso la parrocchia Cristo Re, si terranno i funerali di Natale Gagliano, l'80enne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Scalilli.

Gagliano, figura molto conosciuta in città per aver gestito per molti anni un'attività commerciale insieme alla moglie, stava guidando la sua Opel lungo la SS 284, in direzione Paternò da Adrano, quando si è scontrato frontalmente con un camion. L'impatto, avvenuto al chilometro 42,100, ha causato l'incendio di entrambi i veicoli.

Purtroppo, anche l'autista del camion, un 41enne di Motta Camastra, ha perso la vita nello scontro. Testimoni oculari hanno riferito che l'auto di Gagliano avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta. Non si esclude che l'anziano possa aver avuto un malore prima dell'incidente.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle ore 11:00 di ieri. Una chiamata di emergenza ha allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, che ha inviato sul posto squadre dai distaccamenti di Paternò e Adrano, supportate da un'autobotte e un'autogru della sede centrale. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme generate dall'impatto tra i due veicoli.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del Servizio 118, giunti con diverse ambulanze, non è stato possibile salvare nessuno dei due conducenti.

Le forze dell'ordine, coordinate dalla Polizia Municipale di Paternò, hanno effettuato i rilievi, deviato il traffico e completato gli adempimenti di legge con la Procura della Repubblica di Catania, provvedendo anche al ripristino della circolazione sulla strada statale, avvenuto alle ore 20:00. Tutto il personale in servizio è stato coinvolto nell'intervento.

L'intera comunità, profondamente colpita, si riunirà oggi per dare l'ultimo saluto a Natale Gagliano.