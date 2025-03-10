DRAMMATICO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA: 24ENNE DI BELPASSO MUORE NELL'IMPATTO. IL SINDACO E LA PROTEZIONE CIVILE ESPRIMONO IL LORO CORDOGLIO

Catania, 10 marzo 2025 – La vittima del tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada Catania-Siracusa è Josephine Leotta, 24enne originaria di Belpasso.L’incidente si è verificato nel territori...

Catania, 10 marzo 2025 – La vittima del tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada Catania-Siracusa è Josephine Leotta, 24enne originaria di Belpasso.

L’incidente si è verificato nel territorio etneo, nei pressi della galleria San Demetrio, in direzione della statale 114. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era alla guida della sua Toyota Yaris quando il veicolo è rimasto schiacciato tra due camion in un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

Il sinistro ha coinvolto almeno cinque veicoli, causando il blocco totale della circolazione in direzione Siracusa e pesanti disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, impegnati nel soccorso dei feriti e nella gestione della viabilità. Alcuni dei coinvolti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini. La polizia stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il cordoglio della comunità di Belpasso

La notizia della morte di Josephine Leotta ha scosso profondamente la comunità di Belpasso, dove la giovane era molto conosciuta per il suo impegno sociale. Il sindaco Carlo Caputo ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale:

«Con profonda tristezza e incredulità, ho appreso la terribile notizia del decesso di Josephine Leotta, una giovane belpassese di soli 24 anni, morta in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Catania. Una ragazza al servizio della comunità, che aveva donato il suo tempo e il suo impegno prima come scout e poi come volontaria del gruppo di Protezione Civile.

In questo momento di dolore, desidero esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione, le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Josephine.»

Anche la Protezione Civile di Belpasso, di cui la giovane faceva parte, ha voluto ricordarla con un messaggio toccante:

«Solo dolore... tanto dolore!

I volontari non muoiono mai, ritornano semplicemente ad essere angeli.»

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari di Josephine, ricordandola come una persona generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri.