DROGA: 6 ARRESTI A CATANIA, IL FIGLIO NEONATO COPERTO DI SOLDI, COSÌ GLI SPACCIATORI DI COSA NOSTRA MOSTRAVANO IL LORO ‘POTERE’

Sei persone che gestivano tre importanti 'piazze di spaccio' nei rioni Pigno e Fossa dei leoni di Catania e a Francofonte (Siracusa), i cui proventi servivano anche a mantenere in carcere esponenti del clan Cappello-Bonaccorsi, sono state arrestate da Carabinieri del capoluogo etneo.

Militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal gip su richiesta della Dda - che ipotizza a vario titolo i reati di associazione mafiosa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Uno degli indagati per vantarsi della sua 'posizione economica' ha fotografato il proprio figlio, un neonato, nella sua culla coperto di banconote.

Le indagini sono nate da una costola dell'operazione 'Notti bianche' dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania su una banda specializzata in furti di bancomat e si sono avvalse di intercettazioni e dichiarazioni di pentiti. Il gruppo gestiva un vasto spaccio di marijuana e cocaina ed era in possesso di armi da guerra.

I destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono Alfredo Blancato, 37 anni, Sebastiano Miano, 26, Salvatore Musumeci, 26, Federico Silicato, 31, Sebastiano Castiglia, 32, Gaetano Spataro, 25