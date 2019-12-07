DROGA A BELPASSO, PRESO PER SCONTARE DUE ANNI E 10 MESI AI DOMICILIARI
A cura di Redazione
07 dicembre 2019 13:28
I carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato il catanese Giuseppe Recca, 56 anni, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici etnei per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Belpasso lo scorso 28 maggio, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a 2 anni e 10 mesi di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.
