DROGA DALL’ESTERO, 12 ARRESTI A CATANIA. I NOMI E LE FOTO

Questa mattina, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di 12 persone gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, da agosto 2018 a maggio 2019, ha consentito di delineare il ruolo che sembrerebbe essere rivestito da alcune figure di spicco di diverse famiglie mafiose all’interno dello scenario criminale della città di Catania, mettendo in luce relazioni, contatti e dinamiche connesse al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti ed al loro verosimile approvvigionamento anche oltre i confini regionali e nazionali.

L’attività investigativa trae origine da significativi arresti e sequestri, correlati fra loro, eseguiti dai Carabinieri in un breve lasso di tempo nell’estate del 2018: il 26 agosto, in località Villaggio Sant’Agata venivano arrestate in flagranza di reato tre persone, fra cui DRAGO Gregorio, sorprese a scaricare da una autovettura BMW numerose scatole di cartone con il marchio “Barilla” che occultavano, fra i pacchi di pasta, 242 kg di hashish, recanti una precisa sigla identificativa.

Le successive indagini consentivano di ipotizzare il coinvolgimento nel reato anche di MUSUMECI Orazio e BATTAGLIA Antonino Sebastiano, esponente del clan “Santapaola”, che aveva noleggiato l’autovettura utilizzata per il trasporto. Pochi giorni dopo, i militari eseguivano una perquisizione nell’abitazione di SICALI Santo detto “spaccatello” durante la quale, oltre ad essere rinvenute e sequestrate una somma pari a più di 300.000,00 € in contanti ed un’agenda nella quale erano annotati nomi, pseudonimi e cifre riferite al traffico di stupefacenti (c.d. libro mastro), venivano trovate circa venti confezioni di pasta “Barilla”, vuote, ma identiche a quelle oggetto del primo sequestro.

Infine, presso l’abitazione di ZAGAME Rosario, ritenuto allo stato esponente della famiglia mafiosa “Cappello-Bonaccorsi”, circa un mese dopo, venivano rivenuti 57 kg di hashish (oltre a 1,6 kg di cocaina ed armi) contrassegnati dalla stessa identica sigla. Tali acquisizioni investigative, analizzate fra loro e sviluppate attraverso l’utilizzo di attività tecniche di intercettazione (telefoniche, telematiche ed ambientali anche in carcere), hanno permesso di attribuire la fornitura di entrambi gli ingenti quantitativi di hashish, con elevato grado di verosimiglianza, allo stesso SICALI, ma anche di ipotizzare la centralità e la peculiarità del suo ruolo nello scacchiere del traffico di sostanze stupefacenti, in ragione della sua capacità di intrattenere simultanei contatti con affiliati a famiglie mafiose anche contrapposte. SICALI, infatti, sembra agire con studiata cautela, conducendo una vita apparentemente regolare dedita alla famiglia ed ai cavalli (da qui il nome dell’operazione: ALTER EGO); al contempo, sembra godere di una certa autonomia e riconosciuta affidabilità, conquistate “sul campo” grazie alla ritenuta capacità di trafficare grosse forniture di stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana) tramite canali di approvvigionamento aperti in Italia ed all’estero, comportandosi come un vero e proprio “broker” capace di calmierare i prezzi, assicurare profitti e assecondare rapidamente le richieste dei clienti.

A riscontro, i militari del Nucleo Operativo di Piazza Dante, nel corso di mirate perquisizioni eseguite il 19 aprile 2019, sequestravano, presso la sua abitazione, 72.000 € in contanti, e contestualmente rinvenivano in un terreno di sua proprietà, sito in località San Giuseppe la Rena a Catania, 21 kg di cocaina suddivisa in panetti ed occultati in una canaletta dell’irrigazione unitamente ad una pistola con matricola abrasa e vario munizionamento.

Le ulteriori risultanze investigative hanno poi consentito di acquisire elementi probatori rilevanti in ordine al verosimile coinvolgimento dei soggetti che avevano subito il primo sequestro (242 kg di hashish) all’interno di una strutturata associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti stabilmente operante nel quartiere cittadino del “Villaggio Sant’Agata” (che allo stato delle indagini risulta essere costituita da BATTAGLIA Antonino, BATTAGLIA Antonino Sebastiano, DRAGO Gregorio, FICHERA Michele e MUSUMECI Orazio), capace di immettere sul mercato -spesso con il supporto dello stesso SICALI- ingenti quantitativi di droga di ogni genere, nell’ordine delle centinaia di chili, proveniente dall’Albania o dall’Olanda e destinata alle piazze catanesi di loro competenza oppure talvolta a Malta. Dalle stesse intercettazioni è emerso anche che il sodalizio sembra garantire il mantenimento economico e l’assistenza legale ai famigliari dei sodali arrestati nel compimento delle attività illecite dell’associazione.

Infine, approfondendo le relazioni e monitorando i movimenti di SICALI, i Carabinieri sono riusciti a documentare fitti e paralleli contatti con i referenti di altre importanti piazze di spaccio site in differenti zone della città, con i quali l’indagato sembrava pianificare la compravendita di regolari ed ingenti quantità di droga.

In particolare, è emerso come, dopo l’arresto di ZAGAME Rosario, sul quale nel corso dell’indagine e grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza idonei a riscontrare la sua verosimile appartenenza all’associazione mafiosa “Cappello-Bonaccorsi”, SICALI avesse intensificato i rapporti con il figlio ZAGAME Nicolò il quale, secondo l’ipotesi accusatoria condivisa dal GIP, avrebbe ereditato dal padre la gestione della piazza di spaccio del “Tondicello della Playa”.

Allo stesso tempo è stato accertato che SICALI intratteneva illeciti rapporti commerciali anche con CASTAGNA Alfio, ritenuto allo stato, secondo l’ipotesi accusatoria condivisa dal GIP, esponente del clan “Cappello-Bonaccorsi” e gestore della storica piazza di spaccio delle “Salette” nel cuore del quartiere di San Cristoforo; con DI STEFANO Giovanni, il quale oltre a progettare grossi acquisti di droga con SICALI, in un’occasione gli aveva persino chiesto di procurargli un’arma; ed infine con CAMBRIA Salvatore, che parallelamente all’attività di rivendita di caffè in Via Plebiscito, sembrerebbe gestire nella stessa zona un’autonoma attività di spaccio.

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE IN CARCERE:

1. BATTAGLIA Antonino Sebastiano, classe 1993, (artt.73 e 74 D.P.R. 309/90);

2. BATTAGLIA Antonino, classe1990, (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90);

3. CAMBRIA Salvatore, classe 1971, (art.73 D.P.R. 309/90);

4. CASTAGNA Alfio, classe.1987, (artt. 416 bis c.p., 73 D.P.R. 309/90 e 416bis.1 c.p.);

5. DISTEFANO Giovanni Agatino, classe 1981, (art.73 D.P.R. 309/90);

6. DRAGO Gregorio, classe 1990, (artt.73 e 74 D.P.R. 309/90);

7. FICHERA Michele Angelo, classe 1966, (artt.73 e 74 D.P.R. 309/90);

8. MUSUMECI Orazio, classe 1988, (artt.73 e 74 D.P.R. 309/90);

9. SICALI Santo, classe 1981, (art.73 D.P.R. 309/90, art. 416 bis. 1 c.p.);

10. SPAMPINATO Antonino, classe 1971, (art.73 D.P.R. 309/90);

11. ZAGAME Nicolò, classe 1994, (art.73 D.P.R. 309/90);

12. ZAGAME Rosario, classe 1972, (art. 416 bis, 73 D.P.R. 309/90, art. 416bis.1 c.p.).