DROGA E ARMI NASCOSTI IN VANO ASCENSORE E FRIGORIFERO DI DUE PALAZZI A CATANIA

Armi e droga nascosti nei muri e nel vano ascensore degli edifici popolari di viale Moncada e viale Nitta, nel quartiere di Librino.

A scoprirli, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, sono stati gli agenti della squadra Cinofili e della squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’intervento è stato effettuato dai poliziotti con l’ausilio dei cani antidroga e anti esplosivo.

Grazie al fiuto dei due cani “Maui” e “Yocco”, in una parete del vano ascensore di un edificio popolare di viale Moncada, gli agenti hanno notato un mattone incassato che, una volta estratto, ha permesso di rinvenire un foro particolarmente profondo al punto tale da riuscire a contenere un fucile e 5 grammi crack.

A pochi passi, in un altro edificio, sempre grazie all’eccezionale fiuto del cane anti esplosivo “Maui” è stato trovato un fucile sovrapposto, con matricola abrasa, una canna da fucile e diverse munizioni calibro 12 e 38, nascosti nel vano ascensore dello stabile.

Tra i cespugli a ridosso dell’immobile, il cane antidroga “Yocco” ha consentito agli agenti di individuare una busta contenente 900 grammi di marijuana.

I controlli effettuati in viale Nitta hanno fatto emergere una base logistica ricavata in un appartamento, posto sotto sequestro giudiziario e usata dai pusher per lo spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno sono stati trovati 1,2 kg di marijuana, occultati all’ interno di un frigorifero bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Inoltre, sono stati trovati parti di scooter di provenienza furtiva imballati con una pellicola, pronti per essere venduti.