Droga, il blitz di ieri a Belpasso: i carabinieri di Paternò arrestano 6 persone

Tra questi, il 34enne, belpassese, Presti, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano

IMG_1049 che da alcuni giorni avevano individuato il sito, ha consentito ieri pomeriggio l’arresto di sei persone ed il sequestro di mezza tonnellata di droga (500 piante di canapa indiana), un fucile semiautomatico marca Franchi calibro 12, detenuto illegalmente, 22 cartucce del medesimo calibro, due bilance, delle quali una di precisione, e una macchina trituratrice. I militari, dopo aver cinturato il fondo agricolo di Contrada Edera, ed osservato che all’interno ci stavano lavorando alcune persone hanno deciso di fare irruzione sorprendendo ben sei soggetti intenti a lavorare tra la piantagione ed un casolare dove si stavano ripulendo le piante raccolte per estrarne le foglie essiccate che, passate nella macchina trituratrice, venivano trasformate in “marijuana” pronta ad essere immessa sul mercato al dettaglio.