Droga nell’ovetto di cioccolata: giovane arrestato con contanti e ricetrasmittente

Una sorpresa particolare quella che un 24enne teneva in tasca quando è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nel corso dei servizi...

Una sorpresa particolare quella che un 24enne teneva in tasca quando è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, in attività di perlustrazione per le strade del quartiere di San Giovanni Galermo, hanno notato un giovane, che si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto in via Capo Passero.

Una volta avvicinatisi per effettuare un controllo, i poliziotti hanno notato che l’uomo teneva in mano due buste di plastica ed una radiolina ricetrasmittente, come quella di solito utilizzata dalle vedette nelle piazze di spaccio per avvisare i pusher dell’arrivo della Polizia.

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha gettato rapidamente per terra le due buste, che sono state prontamente recuperate dagli agenti, al cui interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente già suddivisa in singole dosi e, in particolare, 27 dosi di cocaina e 27 dosi di marijuana, per un totale di circa 42 grammi.

Nella tasca del giubbotto l’uomo aveva con sé anche delle banconote di vario taglio per un totale di 200 euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio, nonché altre due dosi di marijuana nascoste dentro un “ovetto” di plastica usato per le sorprese dell’uovo di coccolata di un noto marchio.

Ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato posto in libertà, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice