DROGA: OPERAZIONE MEZZALUNA A CATANIA, ARRESTI DELLA POLIZIA

Operazione antidroga della polizia contro un sodalizio che opera nel rione San Giovanni Galermo di Catania.

Agenti della squadra mobile della Questura, coadiuvati dal reparto cinofili, stanno eseguendo arresti nell'ambito di un'inchiesta denominata 'Mezzaluna' coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura etnea.

I reati contestati, a vario titolo, agli indagati sono: associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Particolari sull'attività, ancora in corso, saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sala riunioni del X Reparto Mobile della polizia di Catania.