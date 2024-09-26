DROGA, SCOPERTO TRAFFICO SICILIA-SPAGNA-MALTA: 9 ARRESTI, TRA CUI UN PATERNESE. SEQUESTRATI OLTRE 100 KG DI COCAINA, HASHISH E MARIJUANA

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del comando provinciale etneo hanno eseguito, con la collaborazione di unità del Nucleo Speciale...

Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del comando provinciale etneo hanno eseguito, con la collaborazione di unità del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma e il supporto dei militari AT-PI e cinofili etnei, due provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo con cui sono state disposte misure cautelari personali e reali nei confronti di 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con altre 12 persone, di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità.

Le investigazioni, svolte da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania – Gruppo Operativo Antidroga del Gico anche tramite attività tecniche, acquisizione di dati e notizie tramite banche dati in uso al corpo, servizi di osservazione e riscontro, traggono origine dallo sviluppo di alcune risultanze emerse nell’ambito di un altro procedimento condotto dal predetto reparto.

Gli approfondimenti eseguiti dalle Fiamme Gialle catanesi avrebbero consentito, nell’attuale fase in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con le parti, di delineare la struttura di due distinte consorterie criminali, accertandone il modus operandi caratterizzato da collaudati e consolidati stratagemmi finalizzati all’importazione sul territorio nazionale ed esportazione verso l’isola di Malta, di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché alla vendita al dettaglio nelle locali piazze di spaccio.

Nel dettaglio, un primo sodalizio sarebbe stato operativo nell’hinterland etneo e nella provincia di Siracusa, ma con propaggini transnazionali, occupandosi direttamente dell’approvvigionamento, anche mediante importazione dalla Spagna, di stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, effettuandone i relativi trasporti sia verso l’Italia sia verso Malta.

In tale contesto sarebbero emersi rapporti d’affari del sodalizio anche con una uomo condannato per intraneità al clan “Cappello-Bonaccorsi”, che sarebbe uno degli investitori in relazione ad alcuni carichi di marijuana.

Il secondo gruppo criminale avrebbe sfruttato la capacità dell’altro sodalizio di movimentare importanti quantitativi di stupefacente per occuparsi della gestione della vendita al dettaglio del narcotico nelle locali piazze di spaccio della provincia etnea e aretusea.

Punto di contatto tra le due strutture associative sarebbe stato un uomo facente parte di entrambe le compagini criminali. Nell’una avrebbe svolto il ruolo di longa manus per l’esecuzione degli ordini e delle direttive di uno dei promotori dell’associazione, occupandosi prevalentemente dei viaggi e della logistica di spedizione e trasporto dello stupefacente. Nell’altra, quale promotore, si sarebbe stabilmente occupato della cessione delle partite di droga approvvigionate dalla Spagna agli altri sodali per la successiva gestione della vendita al dettaglio.

Nel corso delle indagini, a conferma del quadro indiziario acquisito, sono stati effettuati in più fasi diversi sequestri di sostanza stupefacente per una quantità complessiva di circa 18 Kg di cocaina, 41 Kg di hashish e 50 Kg di marijuana che hanno portato all’arresto, in flagranza, di 8 persone.

Sulla scorta delle evidenze raccolte dal Nucleo PEF di Catania, il G.I.P. del Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha ritenuto dunque sussistente un grave quadro indiziario a carico degli indagati disponendo l’applicazione delle misuri cautelari:

• custodia cautelare in carcere, nei confronti dei 9 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità, tenuto conto dell’operatività del gruppo criminale in più Stati (Italia, Spagna e Malta);

• sequestro preventivo anche per equivalente, nei confronti di alcuni degli indagati, di beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie e altre utilità nella disponibilità o di proprietà o comunque a loro riconducibili fino alla concorrenza della somma di 485mila euro, corrispondente al profitto derivante dal traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere svolte da questa Procura e dalla Guardia di finanza di Catania volte al contrasto del traffico organizzato e dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della cittadinanza e, in particolar modo, delle fasce più deboli della popolazione.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Rocco Ferrara, nato a Catania il I 0.4.1978;

Salvatore Leanza , nato a Paternò il 06.11.1995;

Salvuccio Junior Lombardo, nato a Catania il 9.6.1994 (detto “Salvuccio u ciuraru”);

Antonio Musarra, nato a Catania il 31.12.2001;

Pasqualino Ranno, nato a Catania il 28.03.1994 (detto “Lino”)

Sebastiano Scalia, nato a Catania il 21.02.1996;

Massimo Raffaele Serra, nato a Catania il 23.05.1984 (detto “Max”);

Giuseppe Carmelo Maria Siscaro, nato ad Enna il 21.7.1974;

Antonino Gianluca Stuppia, nato a Catania il 17.04.1985.

Altre 12 persone sono indagate.