DUE ADORABILI CAGNOLINI RITROVATI A BELPASSO: SOS ANIMALI

Nella zona di Belpasso, precisamente vicino all'agriturismo Acqua Rossa, una dolce sorpresa ha attirato l'attenzione di un nostro lettore: due cagnolini sono stati ritrovati, uno dei quali indossa un...

Nella zona di Belpasso, precisamente vicino all'agriturismo Acqua Rossa, una dolce sorpresa ha attirato l'attenzione di un nostro lettore: due cagnolini sono stati ritrovati, uno dei quali indossa un collare rosa.

Questi affettuosi compagni a quattro zampe sono stati avvistati in cerca di affetto e attenzione, lasciando intendere di essere smarriti e alla ricerca dei loro amati padroni.

Uno dei due è fortunatamente dotato di un collare rosa, che potrebbe rappresentare un'importante pista per risalire alla loro famiglia.

Chiunque abbia informazioni su questi adorabili cagnolini o possa riconoscerli, è pregato di contattare il numero di telefono 3287223980

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere cruciale per riunire questi fedeli amici con i loro legittimi proprietari.