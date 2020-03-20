DUE ANNI DALL’ESPLOSIONE DI VIA GARIBALDI, UNA DATA INDELEBILE NEI CUORI DEI VIGILI DEL FUOCO.

Neppure il coronavirus può e deve far dimenticare il sacrificio, che il 20 marzo 2018, causò la morte di Dario e Giorgio, inizia cosi il ricordo di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di USB Vi...

Neppure il coronavirus può e deve far dimenticare il sacrificio, che il 20 marzo 2018, causò la morte di Dario e Giorgio, inizia cosi il ricordo di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di USB Vigili del Fuoco.,

Oggi più che mai, il ricordo non deve essere messo da parte, 2 giovani padri che nell'espletamento del proprio dovere, persero la vita in quella tragica sera!

Loro, come tutti i Vigili del Fuoco caduti in servizio, devono essere ricordati, anche in un periodo così - nero - deve essere rimarcato, perché noi siamo una famiglia, loro avevano delle famiglie, e la dimenticanza o, l'indifferenza...... fa' male, molto male!

Ai nostri Eroi, ai nostri Angeli!