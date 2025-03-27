DUE AUTO IN FIAMME A PATERNÒ E VALVERDE. PAURA MA NESSUN FERITO

Due distinti episodi di incendio automobilistico si sono verificati nella giornata di oggi, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Il primo caso è avvenuto a Valverde, mentre il second...

Due distinti episodi di incendio automobilistico si sono verificati nella giornata di oggi, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Il primo caso è avvenuto a Valverde, mentre il secondo si è registrato a Paternò.

Auto in fiamme a Valverde

Questa mattina, in via Sant'Anna a Valverde, una Fiat Idea ha improvvisamente preso fuoco mentre il conducente era alla guida. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe stato causato da un corto circuito, escludendo quindi eventuali ipotesi di dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell'area.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti di passaggio. L'auto, completamente avvolta dalle fiamme, è stata distrutta dal rogo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Incendio a Paternò: due auto coinvolte

Il secondo caso si è verificato poco dopo le 12:30 in via Vasta a Paternò. Una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente, accortosi del principio d'incendio, ha prontamente arrestato il veicolo e si è messo in salvo. Le fiamme si sono propagate a un'altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, una Renault Twingo, che è stata parzialmente distrutta dal rogo.

Le fiamme hanno causato danni anche alla facciata dell'edificio prospiciente il luogo dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. La Polizia Municipale ha gestito la viabilità, con il traffico rimasto bloccato fino alle 15:30 per consentire le operazioni di bonifica del tratto stradale.

In entrambi i casi, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone