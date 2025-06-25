Due catanesi arrestati a Giardini Naxos dopo inseguimento notturno su auto rubata

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato due giovani di 18 e 19 anni, provenienti dal Catanese e già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di furto a...

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato due giovani di 18 e 19 anni, provenienti dal Catanese e già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari del Nucleo Radiomobile, impegnati in un posto di controllo predisposto a Giardini Naxos, hanno avvistato un’autovettura a fari spenti, sopraggiungere a velocità sostenuta e il conducente, alla vista dei carabinieri, invece di arrestare la marcia all’alt, ha accelerato dandosi ad una precipitosa fuga.

I militari hanno pertanto attivato le immediate ricerche del mezzo, che sono riusciti ad intercettare, poco dopo, con i due soggetti a bordo.

Dagli accertamenti è emerso che l’autovettura fermata è risultata rubata, poco prima, a Giardini Naxos, motivo per il quale i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due individui, ritenuti presunti autori del furto.

All’esito del rito direttissimo, celebrato al Tribunale di Messina, sul conto degli arrestati, il giudice, nel convalidare l’arresto operato dai carabinieri, ha disposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.