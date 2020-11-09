DUE DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE A BELPASSO

Si aggrava il bilancio a Belpasso con la comunicazione da parte del primo cittadino, Daniele Motta, di due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, si tratta di due soggetti di 65 anni, aggiornando il t...

Si aggrava il bilancio a Belpasso con la comunicazione da parte del primo cittadino, Daniele Motta, di due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, si tratta di due soggetti di 65 anni, aggiornando il triste bilancio ad otto vittime dall'inizio della pandemia.

Cari concittadini, inizia cosi la comunicazione del sindaco, la giornata di oggi non è foriera di belle notizie. Sarebbe potuto essere un bel giorno con il netto vantaggio dei guariti (16) sui nuovi contagi (7), ma ciò non ha più senso, perché vi devo comunicare il decesso di ben due persone, due Belpassesi di 65 anni.

Questo decessi, così come i precedenti, mi toccano nel profondo. Mi unisco al dolore delle famiglie, alle quali rivolgo le mie più sentite condoglianze🖤

Aggiorno i numeri complessivi di oggi: dal 3 agosto sono 206 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, scendono a 100 i casi attualmente attivi, 98 i guariti, 8 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 8.

Continua il Sindaco, la morte tocca e ridefinisce ogni cosa. Di fronte ad un nemico invisibile ed impalpabile, che assume il volto possibile di ogni persona che incontriamo, di ogni relazione e di ogni rapporto, ci sentiamo improvvisamente indifesi, esposti e smarriti. È una fragilità che mette fuori gioco molte delle relazioni interpersonali e sociali.

E proprio dal punto di vista della fragilità sociale sta tornando di moda il termine "comunità", un’aggregazione di persone che condividono un vincolo reciproco, un impegno assunto verso qualcuno. Ebbene, cari concittadini, io ho preso un impegno nei vostri confronti anche se giornate come queste ti fanno mancare le forze, io voglio, devo andare avanti per incoraggiare la mia comunità e dirle che ne usciremo! Ma nella democrazia, conclude il Sindaco, il senso profondo del vincolo comunitario è anche quello di rispettare i doveri, come il dovere di rispettare un insieme di regole, quelle di contenimento del virus che possono salvare la vita... Facciamolo!