DUE DONNE UCCISA A COLPI DI PISTOLA A RIPOSTO, INDAGINI IN CORSO

Si è suicidato con un'arma da fuoco, vicino a una caserma dei carabinieri, l'uomo sospettato di avere ucciso le due donne a Riposto, nel Catanese.

Secondo quanto si è appreso aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna assassinata in un'auto sul lungomare Pantano, che aveva 48 e non 43 anni come appreso in un primo momento.

Due donne assassinate, uccise con colpi di arma da fuoco alla testa. E' caccia al sicario, o ai sicari, che da stamattina hanno seminato morte a Riposto, nel catanese. La prima donna, di 48 anni è stata scoperta sul lungomare del Comune della riviera jonica: aveva una pallottola in testa ed era all'interno di una utilitaria.

La seconda donna, di 50 anni, è deceduta in via Roma: si sono rivelati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano collegati: i militari fanno sapere di avere una pista.