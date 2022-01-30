DUE GIOVANI SORPRESI DA UNA BUFERA DI NEVE SULL'ETNA. SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Si sono concluse nella serata di ieri, 29 Gennaio 2022, le operazioni di soccorso di due giovani che nella mattina, mentre si trovavano sul versante Nord dell’Etna, sono stati sorpresi da un improvvis...

Si sono concluse nella serata di ieri, 29 Gennaio 2022, le operazioni di soccorso di due giovani che nella mattina, mentre si trovavano sul versante Nord dell’Etna, sono stati sorpresi da un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

I due giovani, nonostante la bufera di neve, sono riusciti a fare una chiamata di soccorso ed a segnalare la loro posizione.

La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha allertato il Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Linguaglossa ed informato la Prefettura di Catania. Nel frattempo i due ragazzi, con l’aiuto di alcuni sciatori, erano riusciti a raggiungere il rifugio “Timparossa”.

Sono stati, dunque raggiunti al rifugio dai Vigili del Fuoco e dal personale del Corpo Forestale con un mezzo cingolato e attrezzato per il trasporto di persone. Alcuni tratti sono stati percorsi a piedi per la neve abbondante e particolarmente soffice. Portati a valle, i due giovani, sono stati affidati alle cure dei sanitari che li attendevano con un’ambulanza.