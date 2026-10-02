Due incendi nel Catanese in poche ore: paura a Fiumefreddo e Librino, salvati due cagnolini

Notte e mattinata impegnative per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, intervenuti in due distinti incendi tra Fiumefreddo di Sicilia e il quartiere Librino. Non risultano persone ferite o intossicate.



Due distinti incendi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore nel Catanese.



Il primo episodio si è verificato nella notte a Fiumefreddo di Sicilia, all’interno di un garage adibito a deposito situato in un edificio di via Regina del Cielo.



Sul posto è intervenuta inizialmente la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto. Considerata la situazione, sono stati successivamente inviati in supporto anche i pompieri del Distaccamento di Acireale, un’autobotte e un carro aria provenienti dalla sede centrale del Comando Provinciale di Catania.



All’interno del garage erano custoditi mezzi e attrezzature utilizzati per attività di giardinaggio. Il proprietario è riuscito a portare all’esterno parte dei mezzi presenti prima che venissero raggiunti dalle fiamme. Uno dei veicoli è stato comunque parzialmente coinvolto dall’incendio.



I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, impedendone la propagazione, e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.



Incendio a Librino, salvati Darko e Bianca



Un secondo incendio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 2 ottobre, in viale Nitta, nel quartiere Librino a Catania.



Le fiamme si sono sviluppate nel vano scala di un edificio. Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento Sud dei Vigili del Fuoco che, utilizzando un’autoscala, ha raggiunto dall’esterno uno degli appartamenti interessati dall’emergenza.



All’interno dell’abitazione si trovavano due cagnolini di piccola taglia, Darko e Bianca, che sono stati tratti in salvo dai pompieri.



Contemporaneamente, un’altra squadra proveniente dalla sede centrale ha operato dall’interno dell’edificio per contrastare l’incendio e consentire l’evacuazione precauzionale dei residenti.



Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite né intossicate dal fumo.



Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.



