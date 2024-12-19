DUE INCIDENTE NELLA MATTINATA A BELPASSO, UN FERITO

Due incidenti stradali si sono verificati nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2024, quasi in contemporanea, causando disagi alla viabilità e il ferimento di una persona nel comune di Belpasso.Il prim...

Due incidenti stradali si sono verificati nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2024, quasi in contemporanea, causando disagi alla viabilità e il ferimento di una persona nel comune di Belpasso.

Il primo incidente è avvenuto sulla SP13, la strada provinciale che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di ricostruzione, ma l'episodio ha causato rallentamenti significativi lungo il tratto interessato.

Poco dopo, un altro incidente si è verificato nella nuova circonvallazione, meglio nota come via Giovanni Paolo II.

In questo caso, lo scontro ha coinvolto tre veicoli: una Citroën C1, un fuoristrada e una Fiat Punto. L'impatto ha provocato il ferimento di una persona, trasportata in ospedale per accertamenti e cure dopo i primi interventi sul posto. Le condizioni del ferito non sono ancora note.

Sul luogo del secondo incidente sono intervenuti gli agenti per effettuare i rilievi e determinare le cause esatte dell’accaduto.

Anche qui si sono registrati rallentamenti al traffico, con ripercussioni sulla circolazione nella zona.

Le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti e ringraziano per la collaborazione durante le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.