DUE INCIDENTI CON RIBALTAMENTO NELLA GIORNATA DI OGGI NEL COMPRENSORIO

Due incidenti autonomi, con molti danni ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone nella giornata di oggi nel comprensorio.Il primo si è verificato intorno alle 10:30 a Ragalna in via Canfa...

Due incidenti autonomi, con molti danni ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone nella giornata di oggi nel comprensorio.

Il primo si è verificato intorno alle 10:30 a Ragalna in via Canfarella.

Per cause ancora non note , una Honda HR-V guidata da una donna quarantenne di Paternò ha perso il controllo impattando inizialmente contro un muro e poi ribaltandosi.

La donna, fortunatamente è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo e non ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta a scopo precauzionale un’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona interessata dal sinistro

Su posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Il secondo sinistro si è verificato intorno alle ore 19, in via Messina a Paternò,nei pressi dell’Istituto Agrario

Per cause non ancora note, una Ka con a bordo 2 ragazze ed una bambina ha perso il controllo ed si è capovolta.

Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco per aiutare i malcapitati ad uscire dell’autovettura e mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, e trasferire le tre persone a bordo del mezzo, all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.