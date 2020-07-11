95047

DUE INCIDENTI CON RIBALTAMENTO NELLA GIORNATA DI OGGI NEL COMPRENSORIO

11 luglio 2020 22:19
Due incidenti autonomi, con molti danni ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone nella giornata di oggi nel comprensorio.

Il primo si è verificato intorno alle 10:30 a Ragalna in via Canfarella.

Per cause ancora non note , una Honda HR-V guidata da una donna quarantenne di Paternò ha perso il controllo impattando inizialmente contro un muro e poi ribaltandosi.

La donna, fortunatamente è riuscita ad uscire autonomamente dal veicolo e non ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta a scopo precauzionale un’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona interessata dal sinistro

Su posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Il secondo sinistro si è verificato intorno alle ore 19, in via Messina a Paternò,nei pressi dell’Istituto Agrario

Per cause non ancora note, una Ka con a bordo 2 ragazze ed una bambina ha perso il controllo ed si è capovolta.

Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco per aiutare i malcapitati  ad uscire dell’autovettura e mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, e trasferire le tre persone a bordo del mezzo, all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

