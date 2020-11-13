DUE INCIDENTI NELLA GIORNATA DI OGGI NEL COMPRENSORIO

In ordine cronologico il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 10 sulla sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.Coinvolta nel sinistro un uomo di 30...

In ordine cronologico il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 10 sulla sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Coinvolta nel sinistro un uomo di 30 anni al volante di una Fiat Brava che per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato inizialmente contro il guard-rail centrale dell'arteria. Un urto piuttosto violento che ha scaraventato la vettura dalla parte opposta, terminando la propria corsa contro l'altra barriera che delimita la carreggiata.

Sul posto un ambulanza che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo, fortunatamente ferito leggermente e la Polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico

Rallentamenti si sono verificati sul tratto interessato dal sinistro.

Il secondo si è verificato intorno alle ore 14 ad Adrano in via degli scavi, dove si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat Punto ed una Fiat Panda, quest’ultimo mezzo si è ribaltato.

Pure qui, per fortuna non ci sono stati feriti gravi, leggermente feriti gli occupanti delle autovetture.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco di Adrano per mettere in sicurezza i veicolo, un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Adrano per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica