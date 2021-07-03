DUE INCIDENTI SULLA SS121 A POCA DISTANZA L’UNO DALL’ALTRO NELLO STESSO PUNTO

Due incidenti, entrambi nello stesso punto sulla superstrada 121, a circa un ora e mezza di distanza l’uno dall’altro.E per di più uno “conseguenza” dell’altro.Sicuramente insolito quanto successo ogg...

Due incidenti, entrambi nello stesso punto sulla superstrada 121, a circa un ora e mezza di distanza l’uno dall’altro.

E per di più uno “conseguenza” dell’altro.

Sicuramente insolito quanto successo oggi, 3 luglio sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò

Il primo dei due episodi intorno alle ore 10 , quando una Ford Fiesta con a bordo due persone stava procedendo in direzione Paternò, in modo autonomo ha impattato violentemente sul guard rail, tanto da far esplodere gli airbag all’autovettura.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare i primi soccorsi per fortuna secondo le nostre informazioni nessun ferito grave e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

Proprio mentre la polizia erano sul posto per i rilievi e i soccorsi, ecco succedere l’altro incidente (foto di sopra), “molto probabilmente causato da una distrazione dovuta alla scena del primo scontro” si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat Punto ed una moto Honda.

Violento e stato l’impatto, ad avere la peggio è stata la persona sulle due ruote che è caduta rovinosamente sull’asfalto.

Il motociclista è stato subito soccorso ed era cosciente, anche se presentava diverse escoriazioni a seguito della caduta.

il doppio episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione stradale.