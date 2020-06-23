DUE INCIDENTI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE
Doppio Incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13.30 sulla tangenziale di Catania.
In ordine cronologico, il primo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Gravina in direzione Siracusa, dove per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale si sono scontrati un autovettura ed una moto, quest'ultima è scivolata a terra
Il secondo nella corsia opposta, direzione Messina un paio di centinaia di metri prima dal primo sinistro.
Si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture, sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi.
Per fortuna non si registrano ferito gravi.
Traffico al momento congestionato con lunghe code in entrambi le direzioni.