DUE INCIDENTI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE

+++FLASH+++

Doppio Incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13.30 sulla tangenziale di Catania.

In ordine cronologico, il primo sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Gravina in direzione Siracusa, dove per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Stradale si sono scontrati un autovettura ed una moto, quest'ultima è scivolata a terra

Il secondo nella corsia opposta, direzione Messina un paio di centinaia di metri prima dal primo sinistro.

Si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro autovetture, sul posto la Polizia Stradale per i dovuti rilievi.

Per fortuna non si registrano ferito gravi.

Traffico al momento congestionato con lunghe code in entrambi le direzioni.