DUE NUOVI CASI POSITIVI ACCERTATI A BELPASSO, 10 GLI ATTUALI POSITIVI A MISTERBIANCO E UNO A CASTEL DI IUDICA

Si aggiorna il bilancio di casi di persone positive nel nostro comprensorio

Gli ultimi aggiornamenti sono stati forniti dai rispettivi primi cittadini:

A Belpasso il bilancio sale di altre 2 persone positive al Covid-19, ulteriori due casi sono stati confermati dal primo cittadino, Daniele Motta, a Misterbianco i casi sono saliti a 10, di cui n. 4 ricoverati in ospedale

Da segnalare un caso post lock down, pure a a Castel di Iudica, l'annuncio arriva dal primo Cittadino Ruggero Strano

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: A Belpasso i casi accertati sono tre, la comunicazione arriva direttamente dal primo Daniele Motta:Cari concittadini mi spiace comunicare che nella città di Belpasso siamo giunti a quota tre casi positivi. Ai due ancora attivi ufficializzati all'inizio del mese, oggi l'ASP ci ha reso noto il terzo contagiato. Raggiunto personalmente da me al telefono, il concittadino è in isolamento domiciliare (come gli altri due) e nonostante tutto in buone condizioni di salute.

Approfitto dell'occasione per raccomandare ancora una volta la massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai giovani, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

Auguro ovviamente ai nostri tre concittadini una veloce guarigione ed auguro a tutti voi una buona giornata.

COMUNICAZIONE DEL SINDACO: Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi, risultanti dal Portale Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore della Sanità, sono complessivamente n.10 (dieci), di cui n. 4 ricoverati in ospedale e n. 6 a domicilio.

Ammontano pure a n.10 (dieci) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Di questi, tre rimarranno in isolamento fino alla data della guarigione del coabitante (isolamento obbligatorio), mentre i rimanenti sette permarranno in stato di isolamento fino ad esito negativo del tampone, ancora da eseguire (isolamento fiduciario).

Sarà cura di questa Commissione Straordinaria fornire, ulteriori aggiornate informazioni.