Due omicidi in Sicilia: indagini in corso a Caltagirone e Siracusa

Due gravi fatti di cronaca hanno scosso la Sicilia nella giornata di ieri. A Caltagirone, in provincia di Catania, un uomo di 61 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione.

A scoprire il cadavere sarebbero stati i sanitari del 118, intervenuti per prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia locale, su disposizione della Procura di Caltagirone che coordina le indagini.

A Siracusa, invece, si è costituito il presunto autore dell’omicidio di un venditore ambulante di 37 anni, avvenuto in via Elorina.

L’uomo, un trentenne, si è presentato nella serata di ieri presso la caserma dei carabinieri del comando provinciale, accompagnato dal proprio legale, l’avvocato Antonio Meduri. I militari del nucleo operativo, intervenuti subito dopo la sparatoria nei pressi di un bar della zona Sud della città, avevano già raccolto importanti elementi investigativi.

Il sospettato è attualmente sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore Stefano Priolo, titolare del fascicolo.Le indagini proseguono per chiarire il movente e accertare le responsabilità di entrambi i casi.