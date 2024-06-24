DUE PATERNESI QUALIFICATI PER IL TROFEO CONI NELLA KICKBOXING: UN TRIONFO PER IL TEAM SCIURELLO

Ieri, 23 Giugno 2024 si sono conclusi le selezione regionale per il Trofeo CONI, con grande soddisfazione per il Team Sciurello di Paternò.Due atleti paternesi, Giorgia Maria Nicolosi e Vincenzo Miren...

Due atleti paternesi, Giorgia Maria Nicolosi e Vincenzo Mirenna, si sono distinti nella categoria +42 kg e rappresenteranno la Sicilia nella kickboxing.

Questi giovani atleti porteranno alta la bandiera del loro comune, dimostrando ancora una volta il valore sportivo della comunità paternese.

Nella categoria -42 kg, Di Franco Giada della Bushido Academy di Augusta e Rapisarda Damiano del Team Wagner di Catania sono stati selezionati per rappresentare la regione.

La competizione è stata intensa, ma tutti i partecipanti hanno dimostrato determinazione e talento.

Il Trofeo CONI di quest'anno si svolgerà proprio in Sicilia, a Catania, e vedrà la partecipazione di circa 5000 atleti provenienti da tutta Italia. Sarà un evento di grande rilevanza, con la presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo rende la manifestazione ancora più speciale per gli atleti siciliani, che avranno l'onore di gareggiare davanti a importanti figure istituzionali.

Durante la stessa giornata delle selezioni regionali, altri atleti hanno brillato: Giuseppe Cozzubbo e Paola Giardina hanno ottenuto vittorie schiaccianti nelle loro rispettive categorie, mentre il giovane Diego Laudani ha conquistato un meritato secondo posto.

"Sono estremamente soddisfatto delle prestazioni dei miei atleti," ha dichiarato l'allenatore del Team Sciurello. "Hanno dimostrato grande dedizione e spirito di squadra. Vedere Giorgia Maria Nicolosi e Vincenzo Mirenna qualificarsi per il Trofeo CONI è un grande orgoglio per noi. Continueremo a lavorare sodo per prepararci al meglio per questo importante evento."