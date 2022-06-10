DUE PATERNESI SORPRESI A RUBARE PONTEGGI A RIPOSTO IN UN CANTIERE EDILE

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un 38enne e un 37enne entrambi di Paternò in quanto gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concors...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un 38enne e un 37enne entrambi di Paternò in quanto gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.

Nella mattinata i carabinieri sono intervenuti a Riposto in via Strada 4 Femminamorta a seguito di segnalazione, pervenuta per il tramite del 112 Numero Unico Emergenza, di due persone intente ad armeggiare all’interno di un cantiere edile.

Sopraggiunti tempestivamente all’interno del cantiere segnalato, i militari hanno notato un Fiat Ducato bianco già caricato con ponteggi e barre di camminamento. Proprio vicino al furgone hanno sorpreso il 38enne e lo hanno bloccato.

Il complice 37enne, che è stato notato nei pressi della struttura in ristrutturazione, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga cercando, invano, di mimetizzarsi sfruttando la vegetazione presente in zona.

Dagli accertamenti effettuati dai militari nell’immediatezza è emerso che i due, tutt’altro che operai edili, avevano verosimilmente pensato di arraffare quanto possibile andando in giro per cantieri ed utilizzando “come copertura” il Fiat Ducato, noleggiato qualche giorno prima dal 37enne presso un’ignara società di noleggio di Paternò.

I carabinieri hanno pertanto sottoposto entrambi gli uomini agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha successivamente convalidato l’arresto.