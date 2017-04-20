DUE SCOSSE DI Md 3.8 E Md 3.4 NELLA ZONA DELLE EOLIE
A cura di Redazione
20 aprile 2017 14:10
Due scosse di terremoto di Ml 3.8 e Ml 3.4 sono state registate nella zona delle Isole Eolie in Sicilia. Il secondo evento, il più forte di Md 3.8, è stato registrato alle ore 13:26:02 con ipocentro alla profondità di 11,6 km, mentre il primo evento, di Md 3.4, è stato registrato alle ore 13:08:52 con ipocentro alla profondità di 9,5 km.
