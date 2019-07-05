DUE VASTI INCENDI DI STERPAGLIE IN CORSO A PATERNO' E SANTA MARIA DI LICODIA - LE FOTO
Gli incendi di sterpaglie tornano a colpire.
Nottata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco,causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.
Due incendi, in questo momento, sono stati segnalati nel comprensorio, che stanno costringendo i pompieri ad intervenire.
Il primo e un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione divampato in un terreno nei pressi del corso Italia-Viale de Platani.
Le fiamme sarebbero partite da un cumulo sterpaglie, propagandosi per un centinaio di metri e avvicinandosi pericolosamente alle aree abitate in direzione Viale de Platani
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri, ben visibile dalla superstrada.
Un secondo incendio è in corso a Santa Maria di Licodia, nei pressi della Zona industriale, pure qui a prendere fuoco, sterpaglie e vegetazione varia.