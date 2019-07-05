95047

DUE VASTI INCENDI DI STERPAGLIE IN CORSO A PATERNO' E SANTA MARIA DI LICODIA - LE FOTO

Gli incendi di sterpaglie tornano a colpire.Nottata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco,causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.Due incendi, in questo momento, s...

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2019 22:20
DUE VASTI INCENDI DI STERPAGLIE IN CORSO A PATERNO' E SANTA MARIA DI LICODIA - LE FOTO -
News
Condividi

Gli incendi di sterpaglie tornano a colpire.

Nottata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco,causa, probabilmente, anche il forte caldo che sta interessando la Provincia.

Due incendi, in questo momento, sono stati segnalati nel comprensorio, che stanno costringendo i pompieri ad intervenire.

Il primo e un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione divampato in un terreno nei pressi del corso Italia-Viale de Platani.

Le fiamme sarebbero partite da un cumulo sterpaglie, propagandosi per un centinaio di metri e avvicinandosi pericolosamente alle aree abitate in direzione Viale de Platani

In pochi istanti,  il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri, ben visibile dalla superstrada.

Un secondo incendio è in corso a Santa Maria di Licodia, nei pressi della Zona industriale, pure qui a prendere fuoco, sterpaglie e vegetazione varia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047