RAGUSA: DURANTE I CONTROLLI RUBAVANO CASSETTE DI ORTAGGI, ARRESTATI DUE CARABINIERI

Ieri sera, i carabinieri di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura, nei confronti di due persone appartenenti all’Arma.

Si tratta di G.G. e F.R., entrambi in servizio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano: a entrambi sono stati contestati i reati di furto aggravato e falso in atto pubblico.

Nel corso di approfondimenti info – investigativi già in atto sui furti nelle campagne della zona montana, i militari, insospettiti da alcune condotte anomale degli odierni indagati e da segnalazioni provenienti dal territorio, hanno rassegnato alla Procura in un primo referto gli esiti iniziali dei propri accertamenti, determinando l’avvio della conseguente attività di riscontro.

Le successive indagini sono state svolte anche con l’ausilio dello strumento tecnico, consentendo ai carabinieri di raccogliere, in poco tempo, gravi indizi di colpevolezza a carico dei due militari, i quali, in concorso tra loro e durante l’orario di servizio (prevalentemente notturno), sottraevano cassette di ortaggi da terreni privati e attestavano falsamente il resoconto del servizio svolto.

In ragione delle risultanze investigative emerse, i due carabinieri sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. Per entrambi è scattata l’immediata sospensione dal servizio.