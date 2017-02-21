Duro faccia a faccia tra Pif e Crocetta sui disabili - VIDEO

C'è anche il regista Pif, Pier Francesco Diliberto, in un gruppo di disabili che sta manifestando alla Presidenza della Regione siciliana. Alcune associazioni hanno organizzato la protesta sull'onda d...

C'è anche il regista Pif, Pier Francesco Diliberto, in un gruppo di disabili che sta manifestando alla Presidenza della Regione siciliana. Alcune associazioni hanno organizzato la protesta sull'onda del caso che ha travolto l'assessore regionale al lavoro Gianluca Micciché, costretto a dimettersi per avere lasciato per ore due fratelli disabili in anticamera.

Le associazioni, che hanno portato una cinquantina di persone in sala giunta a palazzo d'Orleans, chiedono un incremento dei fondi regionali perché sia assicurato il "diritto a vivere una vita all'altezza delle proprie aspirazioni e desideri". "E' finita la pazienza", ha incalzato Pif chiamando in causa il presidente della Regione, Rosario Crocetta. "Non ci sono più margini di trattativa. Se non è capace di trovare i fondi si dimetta". "Si dimetta" ha insistito, in un post su Facebook, Selima Giuliano, figlia del vice questore ucciso dalla mafia. Vincenzo Sidotti, sempre su Facebook, ha scritto: "Diamo vitalizi ai disabili e togliamoli ai politici".

CLICCA QUA PER GUARDARE IL VIDEO INTEGRALE DA REPUBBLICA.IT