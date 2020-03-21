DYBALA E MALDINI POSITIVI AL CORONAVIRUS

Un terzo giocatore della Juventus positivo al coronavirus. Dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi ecco Paulo Dybala. L'attaccante argentino "e' stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua...

Un terzo giocatore della Juventus positivo al coronavirus. Dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi ecco Paulo Dybala. L'attaccante argentino "e' stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positivita' al Coronavirus-Covid-19 - si legge in una nota della societa' bianconera - Il calciatore, da mercoledi' 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuera' ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed e' asintomatico".

Lo stesso Dybala ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni via social: "Volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana (Sabatini, la fidanzata, ndr) siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!".

Positivi anche Paolo Maldini e suo figlio Daniel

Paolo Maldini e il figlio Daniel sono positivi al Coronavirus. Il direttore dell’area tecnica del Milan e l’attaccante della Primavera si sono sottoposti ieri al tampone per il Covid-19. «Paolo e Daniel - informa il Milan - sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica».