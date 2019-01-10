È arrivata la crema Pan di Stelle nei supermercati

La Crema Pan di Stelle, dopo tanta attesa, da lunedì finalmente è reperibile nei supermercati. La crema spalmabile a base di cacao e nocciole è quindi pronta per fare concorrenza alla celebre Nutella...

A cura di Redazione 10 gennaio 2019 14:14

