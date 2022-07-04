E' ATTIVO METRO SHUTTLE CHE COLLEGHERÀ BELPASSO, CAMPOROTONDO ETNEO, PIANO TAVOLA E MISTERBIANCO ALLA STAZIONE NESIMA. TUTTI GLI ORARI

95047

04 luglio 2022
Da oggi,  4 luglio è entrato in esercizio, in via sperimentale, un nuovo servizio di adduzione alla linea metropolitana tramite un metro shuttle che collegherà Belpasso, Camporotondo Etneo, Piano Tavola e Misterbianco alla stazione NESIMA della Metropolitana di Catania.

Il servizio navetta partirà da Belpasso, con 12 corse giornaliere, ogni ora dalle 6:30 alle 15:30 e le ultime due alle 17:00 e alle 18:30.

Il ritorno sarà effettuato con altrettante corse agli stessi orari da stazione NESIMA verso Belpasso.

La tabella oraria è disponibile all'indirizzo

