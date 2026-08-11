E-bike modificate, scatta il sequestro: 10 mezzi fermati dalla Polizia Locale a Catania

Blitz della Polizia Locale in piazza Stesicoro: sequestrati dieci mezzi alterati rispetto alle caratteristiche previste per la circolazione. Complessivamente 65 verbali e un ciclomotore sequestrato.

rosegue l’attività di controllo della Polizia Locale di Catania per il contrasto alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e per garantire maggiore sicurezza sulle strade e negli spazi pubblici della città.

Gli interventi, svolti in diverse aree particolarmente frequentate, hanno interessato San Giovanni Li Cuti, piazza Tricolore, via Ruggero di Lauria, piazza Europa e piazza Stesicoro, con l’impiego complessivo di quattro motociclisti, quattro autopattuglie del servizio Viabilità e quattro operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e TSO Disagio Sociale, oltre al supporto di un carro attrezzi.

Nel corso dei controlli effettuati a San Giovanni Li Cuti, piazza Tricolore, via Ruggero di Lauria e piazza Europa sono stati elevati complessivamente 55 verbali per violazioni del Codice della strada. Tra le infrazioni accertate, una riguarda la guida senza patente ai sensi dell’articolo 116, tre la circolazione senza assicurazione, due la guida di motocicli senza casco ai sensi dell’articolo 171, tre la circolazione con veicoli privi della prescritta revisione ai sensi dell’articolo 80 e una il mancato rispetto della segnalazione semaforica, con passaggio con il rosso ai sensi dell’articolo 146. Particolarmente numerose le violazioni relative alla sosta irregolare: 45 verbali hanno riguardato veicoli lasciati sui marciapiedi, nelle aree pedonali, in zone vietate dalla segnaletica, sulle fermate degli autobus e negli stalli riservati a cicli e motocicli.

Un ulteriore e significativo intervento è stato effettuato in piazza Stesicoro, dove gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato dieci e-bike modificate, risultate alterate rispetto alle caratteristiche previste per la circolazione. Nella stessa attività sono stati contestati dieci verbali per violazioni riguardanti casco, assicurazione e revisione dei motocicli. Gli operatori hanno inoltre fermato e sequestrato un ciclomotore privo di targa.

L’attività di controllo si inserisce nel più ampio programma di prevenzione e repressione delle condotte che compromettono la sicurezza della circolazione e il rispetto delle regole nella città. Un’azione quotidiana che vede gli agenti della Polizia Locale impegnati non soltanto nei servizi ordinari di viabilità, ma anche in numerose operazioni contro l’abusivismo, a tutela del decoro urbano e della legalità, spesso in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine. L’obiettivo è contrastare comportamenti che alimentano degrado e insicurezza, rafforzando al tempo stesso la presenza delle istituzioni sul territorio e la tutela dei cittadini.

“Rivolgo il mio ringraziamento e di tutta l’Amministrazione Comunale agli agenti della Polizia Locale per l’impegno che quotidianamente mettono nelle attività di controllo e per la professionalità con cui affrontano situazioni spesso complesse -ha affermato l’assessore alla Polizia Locale Orazio Grasso-. Queste operazione, come le numerose altre che vengono svolte ogni giorno anche insieme alle altre Forze dell’Ordine, dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole. Dall’antiabusivismo alle violazioni del Codice della strada, dalla sosta selvaggia ai comportamenti che mettono a rischio la sicurezza, il nostro obiettivo è rendere più ordinata e sicura la città nelle zone del centro e nelle periferie e garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti. Non possiamo però dimenticare che questo lavoro viene svolto dagli agenti in condizioni difficili e che, troppo spesso, chi è chiamato a far rispettare la legge diventa bersaglio di aggressioni e atti di violenza. Su questo punto, insieme al sindaco Enrico Trantino, ribadisco la piena e convinta solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia Locale e il nostro sostegno a chi ogni giorno è in strada per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole”.