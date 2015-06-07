E Dante venne sostituito da "La fine di pacchiotto"

Al posto del busto del padre della lingua italiana, ne è spuntato un altro

95047.it Il 4 febbraio scorso vi avevamo raccontato che fine aveva fatto il busto del padre della lingua italiana (Leggi: NON C’È PACE NEMMENO PER DANTE ALIGHIERI: VANDALI HANNO PROVATO A RUBARE IL BUSTO) che qualche idiota di turno aveva provato a vandalizzare. Sono trascorsi quattro lunghi mesi ma nessuno - dicasi nessuno - si è preso la briga di ripiazzarlo al proprio posto. Provocazione o meno, alla fine qualcuno che si firma "Matt Collettivo d'arte sociale" ha deciso di sostituirlo a suo modo.

"Meglio che niente", ha già commentato taluno. Beh, e forse ha pure ragione.