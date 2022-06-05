E' DI CATANIA LA NUOVA MISS GRAND PRIX ON THE WEB 2022

E’ di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix on the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-sociale, è un’appassionata di body...

E’ di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, la nuova “Miss Grand Prix on the web”. Si chiama Laura Platania, ha 17 anni, frequenta il liceo economico-sociale, è un’appassionata di body building, sogna di fare l’attrice, e lunedì sera ha sbaragliato la concorrenza delle altre pretendenti al titolo provenienti da tutta Italia per partecipare al contest social promosso dalla “Claudio Marastoni”, agenzia che da più di trent’anni organizza il concorso nazionale di Miss Grand Prix.

“Non me l’aspettavo proprio, sono sincera – rivela la neo miss – Al contest c’erano tantissime ragazze, tutte molto carine, quindi non pensavo di vincere, ero tranquilla, che dire: è stata una bella sorpresa”.

Laura succede nell’albo d’oro del concorso (istituito due anni, in regime di lockdown, per l’impossibilità di sfilare in presenza) alla modella toscana Alessia Logli e alla modella piemontese Nicole Cena. Come loro, Laura accede direttamente alle finali nazioni di Miss Grand Prix, in programma allo Stadio del Mare di Pescara ad inizio agosto.

“Il sogno nel cassetto è quello di lavorare nel campo dello spettacolo. Mi piacerebbe diventare un’attrice, di cinema o di televisione non è importante. Per ora mi godo questo titolo e faccio già il conto alla rovescia per le finali di Pescara”.

A fare il tifo per lei ci saranno i famigliari: papà Roberto, mamma Eleonora, il fratello Davide e il fidanzato Sebastiano che è anche il suo personal trainer: “Mi alleno praticamente tutti i giorni, ma i risultati iniziano a farsi vedere, dal momento che mi sono qualificata per le fasi nazionali. E’ uno sport faticoso ma che dà grandi soddisfazioni e modella il corpo. Il mio punto di forza? Sicuramente la schiena”.