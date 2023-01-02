E’ IL CHIRURGO ALFIO GARROTTO IL CENTAURO MORTO OGGI IN UN TRAGICO INCIDENTE A GRAVINA
E’ il noto chirurgo Alfio Garrotto, di 66 anni, il centauro morto oggi in tarda mattinata nel terribile incidente stradale che si è verficato nella parte bassa di via Etnea di Gravina di Catania, nei...
E’ il noto chirurgo Alfio Garrotto, di 66 anni, il centauro morto oggi in tarda mattinata nel terribile incidente stradale che si è verficato nella parte bassa di via Etnea di Gravina di Catania, nei pressi dello svincolo della tangenziale.
L’uomo era alla guida di un’Harley-Davidson che, per cause da verificare, si è scontrata con un camion.
Dai primi dati sembrerebbe che il motociclista uscendo dal rifornimento di benzina Q8 per immettersi nella strada, sia stato travolto dal camion.
Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi 02 gennaio 2023 in via Etnea a Gravina di Catania,
Ad essere coinvolti un autocarro ed una moto che per cause in via di accertamento si sono scontrati.
Si registra un decesso, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 il conducente del mezzo a due ruote non ce l’ha fatta.
Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e la Polizia Municipale locale.
Il tratto interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia al fine di effettuare le operazioni di soccorso ed i rilievi del sinistro.
IN AGGIORNAMENTO