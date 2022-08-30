È LA CATANESE GIULIA VITALITI LA PIÙ BELLA DELLA SICILIA
È Giulia Vitaliti, la 23enne di San Giovanni La Punta (Catania), la più bella dell’Isola.La giovane è stata incoronata ieri ad Avola (Siracusa) Miss Sicilia 2022, passando alla fase nazionale di Miss...
A cura di Redazione
30 agosto 2022 16:16
È Giulia Vitaliti, la 23enne di San Giovanni La Punta (Catania), la più bella dell’Isola.
La giovane è stata incoronata ieri ad Avola (Siracusa) Miss Sicilia 2022, passando alla fase nazionale di Miss Italia.
Alla finale anche un’altra siciliana, la palermitana Chiara Benigno di 18 anni, con il titolo di Miss Miluna Sicilia.
Insieme a Giulia e Chiara andranno alle prefinali altre dieci siciliane:
- Laura Torre, 19 anni, di Falcone (Messina), Miss Givova Sicilia;
- Annamaria La Rosa, 23 anni di Capo d’Orlando (Messina), Miss Sorriso Sicilia;
- Gloria Taormina, 18 anni, di Catania, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia;
- Anastasia Pellegrino, 21 anni, di Santa Margherita Belice (Agrigento), Miss Kissimo Biancaluna Sicilia;
- Alice Carbonaro, 21 anni, di Messina, Miss Isola del sole;
- Meny Sorbello, 22 anni, di Zafferana Etnea (Catania), Miss Eleganza Sicilia;
- Lucrezia Di Matteo, 28 anni, di Ragusa, Miss Barocco;
- Anita Lucenti, 19 anni, di Modica, Miss Cinema Sicilia;
- Gloria Calapaj, 21 anni, di Messina, Miss Social Sicilia.
È LA CATANESE GIULIA VITALITI LA PIÙ BELLA DELLA SICILIA