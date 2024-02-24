E' MORTA A SOLI 49 ANNI RACHELE DA OLTRE 20 ANNI ASSISTENTE SOCIALE A VILLA SANDRA DI PATERNO'

Si è spenta all'improvviso giovedì , all'età di soli 49 anni, Rachele Pavone, un pilastro dell'assistenza sociale nell'Associazione Villa Sandra. Per oltre due decenni, Rachele ha dedicato la sua vita...

Si è spenta all'improvviso giovedì , all'età di soli 49 anni, Rachele Pavone, un pilastro dell'assistenza sociale nell'Associazione Villa Sandra. Per oltre due decenni, Rachele ha dedicato la sua vita e la sua energia al servizio degli altri, lasciando un'impronta indelebile non solo nei cuori di coloro che ha aiutato, ma anche tra i suoi colleghi e la comunità locale.

Descritta come una figura solare e vivace, Rachele era molto di più di una semplice assistente sociale.

Era una presenza luminosa e positiva, capace di instaurare rapporti empatici e duraturi con chiunque incrociasse il suo cammino, specialmente con i pazienti che serviva con dedizione e compassione.

La sua generosità e il suo amore per il prossimo hanno trovato espressione fino all'ultimo momento, quando ha compiuto un gesto di grande altruismo decidendo di donare i suoi organi.

Una scelta coraggiosa e generosa, che ha toccato profondamente coloro che l'hanno conosciuta e che è stata confermata dai suoi familiari, nonostante il dolore immenso che devono aver provato.

Ieri, la sua postazione è stata silenziosa, ma piena di ricordi e gratitudine. Un biglietto di ringraziamento ha preso il posto del suo sorriso: “Ehi! Tu! Piccoletta! Con quegli occhi azzurri sempre attenti, su tutto, su tutti! Sempre presente! Abbiamo condiviso tanto insieme... Oggi condividiamo questo grande dolore, ma lo affronteremo insieme, come sempre.”

I genitori dei ragazzi dell'ambulatorio di Villa Sandra di Paternò desiderano rendere omaggio alla memoria di Rachele, ringraziandola di cuore per la sua dedizione instancabile, la sua gentilezza senza riserve e l'amore che ha riversato senza limiti su chiunque si trovasse nel bisogno.

Oggi, 24 Febbraio 2024, la comunità si riunirà per un ultimo saluto nella Chiesa di San Mauro, in via Re Martino di Aci Castello, alle ore 15.

La sua assenza lascerà un vuoto immenso, ma il suo spirito generoso e la sua eredità di amore e altruismo continueranno a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua preziosa presenza.