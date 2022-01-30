E’ MORTA LA BIMBA CALABRESE POSITIVA AL COVID TRASFERITA D’URGENZA A ROMA CON VOLO DELL’AERONAUTICA

E' morta al Bambin Gesù la bimba di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell' Aeronautica Militare.

La piccola paziente era ricoverata presso l'ospedale 'Pugliese Ciaccio' di Catanzaro quando, a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l'immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l'utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l'ambulanza.

"La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in Ospedale. Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza”. Lo comunicano in una nota congiunta l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.