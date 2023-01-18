È MORTA LA PERSONA PIÙ ANZIANA AL MONDO: “SUOR ANDRE” AVEVA 118 ANNI
Lo ha reso noto il suo portavoce. Randon, conosciuta come Suor Andre, era nata nel sud della Francia l'11 febbraio 1904, quando mancava ancora un decennio all'inizio della Prima guerra mondiale. Suor André aveva ereditato il titolo di 'decana dell'umanita'' nell'aprile 2022 dopo la morte di Kane Tanaka, una donna giapponese di 119 anni.
La monaca è morta nel sonno nella notte, nella casa di riposo dove viveva, a Tolone.