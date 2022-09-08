La regina Elisabetta è mortaE' morta la Regina Elisabetta II. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nel castello di Balmoral, in Scozia. La news è stata diffusa al termi...

La regina Elisabetta è morta

E' morta la Regina Elisabetta II. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nel castello di Balmoral, in Scozia. La news è stata diffusa al termine di una giornata cominciata con il comunicato di Buckingham Palace che aveva reso noto il peggioramento delle condizioni di salute.

"In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica", recitava il comunicato, precisando che la sovrana sarebbe rimasta "confortevolmente" nel castello scozzese di Balmoral. Al capezzale di Elisabetta sono arrivati i quattro figli: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, a cui si sono aggiunti William e Harry, i figli di Carlo.

La Bbc ha modificato il proprio palinsesto per fornire news e aggiornamenti in tempo reale. I conduttori dell'emittente hanno indossato tutti la giacca nera e in alcuni casi anche la cravatta nera. A Buckingham Palace, annullato il tradizionale cambio della guardia.