È MORTA PAOLA D’ANDREA, VOLTO STORICO DI UOMINI E DONNE

E' stato uno dei volti più noti e amati di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi sui canali Mediaset. Si è spenta ieri Paola D’Andrea, storica ex presenza del "pubblico parlante".

A dare l'annuncio è stata Rosa Chiarelli, altra ex protagonista di Uomini e Donne, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme all'amica Paola. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da parte dei follower ai quali ha risposto che a causare la scomparsa della donna è stato un "brutto male".

La prima volta in tv era stata nel 1997, poi tantissime edizioni sino a dieci anni fa, quando aveva lasciato la trasmissione.

Per la famiglia di Uomini e Donne, è il terzo lutto per quanto riguarda il 2022. Ad aprile, infatti era morto improvvisamente Piero Sonaglia, storico assistente di studio.

A settembre, invece, era morto a soli 35 anni, l’ex tronista ed ex corteggiatore del programma, Manuel Vallicella. Alcune persone vicine al ragazzo hanno parlato di depressione dovuta ad un lutto importante