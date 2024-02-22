E' MORTO A 57 ANNI LO SPEAKER RADIOFONICO UBALDO FERRINI

È scomparso oggi, all'età di 57 anni, Ubaldo Ferrini, noto dj e speaker radiofonico nonché pioniere delle radio libere a Catania. I funerali in sua memoria sono previsti per venerdì 23 febbraio 2024 a...

È scomparso oggi, all'età di 57 anni, Ubaldo Ferrini, noto dj e speaker radiofonico nonché pioniere delle radio libere a Catania. I funerali in sua memoria sono previsti per venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 16 presso la chiesa madre di Pedara.

Ferrini ha lasciato un'impronta significativa nel panorama radiofonico catanese, contribuendo sia come professionista che come educatore.

È stato un tutor radiofonico presso Radio Zammù dell'Università di Catania, dove ha condiviso la sua esperienza con le nuove generazioni di operatori radiofonici. Inoltre, ha insegnato corsi di formazione in varie istituzioni pubbliche e private, promuovendo la crescita e lo sviluppo delle competenze nel settore.

La sua passione per la radio si è manifestata anche attraverso la scrittura, curando una rubrica dedicata alle radio su "La Notizia" e pubblicando il libro "La radio libera la radio prigioniera", che ha contribuito a diffondere conoscenze e riflessioni sul ruolo e sull'evoluzione dei mezzi di comunicazione radiofonica.

Nei primi anni '90, Ferrini ha fondato Metropolis Dj Point in via Oberdan, un punto di riferimento per gli appassionati di musica e strumenti musicali nella città di Catania. Inoltre, si è distinto nell'e-commerce, ampliando la sua attività alla vendita online di strumenti musicali, dimostrando una visione imprenditoriale versatile e attenta alle nuove opportunità di mercato.

Il suo contributo al mondo dell'intrattenimento non si è limitato al panorama radiofonico, ma si è esteso anche alla direzione artistica dell'emittente catanese Radio Luna, collaborando inoltre con TelesiciliaColor e Tele D.

La scomparsa di Ubaldo Ferrini lascia un vuoto nel mondo della radio e dell'intrattenimento a Catania, ma il suo lascito e la sua influenza continueranno a vivere attraverso il suo lavoro e il suo impatto duraturo sulla comunità radiofonica locale.