È MORTO ALVARO VITALI, ADDIO AL PIERINO DEL CINEMA ITALIANO

È morto oggi, martedì 24 giugno 2025, nel tardo pomeriggio a Roma, Alvaro Vitali, attore e comico italiano tra i più noti del cinema popolare, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Pierino nei film della commedia sexy all’italiana. Nato nella Capitale il 3 febbraio 1950, aveva 75 anni. Era stato ricoverato circa due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come aveva dichiarato l’ex moglie Stefania Corona in una recente intervista.

Scoperto da Federico Fellini, Vitali esordì al cinema alla fine degli anni Sessanta, partecipando a pellicole come Satyricon, I clowns, Roma e Amarcord. Ma il grande successo arrivò negli anni Settanta e Ottanta grazie alla sua capacità di incarnare una comicità semplice, fisica, immediata. Con il personaggio di Pierino – il ragazzino scolastico malizioso, provocatorio e irriverente – Vitali conquistò il pubblico italiano, diventando un’icona di un’epoca cinematografica tanto amata quanto discussa.

Film come Pierino contro tutti, Pierino medico della S.A.U.B. e Pierino colpisce ancora divennero veri e propri fenomeni di costume, capaci di riempire le sale e di entrare nel linguaggio popolare. Vitali portò sullo schermo un’umanità buffa, grottesca e profondamente legata al gusto dell’Italia di quegli anni, tra doppi sensi, gag slapstick e comicità popolare.

Negli ultimi anni aveva continuato a presenziare a eventi, programmi televisivi e rassegne dedicate al cinema del passato, mantenendo vivo il legame con i suoi fan e con il pubblico che lo aveva seguito per decenni. Nonostante i problemi di salute, non aveva mai rinunciato del tutto alla scena.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde un volto inconfondibile e un interprete che ha saputo, con la sua fisicità, le sue espressioni marcate e la sua ironia ingenua e provocatoria, far ridere intere generazioni. Lascia un segno indelebile nella storia del cinema comico italiano.